Lo sviluppo della logistica nel Basso Piemonte ormai si fa imprescindibile

Alessandria – Nei primi nove mesi del 2021, nonostante il Covid, la movimentazione delle merci nei porti italiani ha superato quota 345 milioni di tonnellate, con una crescita tendenziale del 10%, col solo porto di Genova ha superato i 60 milioni di tonnellate. Il dato emerge dall’analisi di Assoporti e Srm (il centro studi collegato al gruppo Intesa Sanpaolo) e segna l’inizio della risalita dei porti italiani. In particolare il traffico cosiddetto ro-ro (roll on-roll off, in pratica le merci trasportate sui traghetti) è quello che registra la crescita più alta, pari a +19%:

le rinfuse liquide sono cresciute del 4% a 113,8 milioni di tonnellate,

quelle solide del 16% a 41,7 milioni di tonnellate, rispecchiando l’andamento globale per il traffico di queste ultime merci, che da oltre un anno a questa parte sta registrando un periodo di forte crescita sulla scorta della ripresa industriale globale

stazionari i container (+3%) 87,9 milioni di tonnellate testa a testa con il dato del traffico su rotabili (86,7 milioni di tonnellate, in forte aumento, come prima evidenziato)

le merci varie hanno totalizzato negli scali marittimi italiani 15 milioni di tonnellate

in crescita il trasporto marittimo mondiale in termini di tonnellaggio: +3,4% le stime per il 2022.

La flotta navale, inoltre, aumenta del +2,9%. A livello internazionale avanzano ancora le relazioni con i porti dell’area Mena (Medio Oriente e Nord Africa) e si riduce il gap con gli scali del Nord Europa. Tenuto conto che i porti, e soprattutto quello di Genova-Vado, sono in una fase di trasformazione sotto molto punti di vista e il Mediterraneo è tornato ad avere un ruolo centrale e strategico per i traffici mondiali, è necessario pensare con una certa velocità a realizzare compiutamente una rete logistica dei trasporti efficiente che interessa il Basso Piemonte e soprattutto la nostra provincia. Per l’Italia è dimostrata ancora una volta l’elevata dipendenza dal mare del commercio internazionale per cui un terzo dell’import-export avviene via nave. L’import-export diretto dai porti italiani vale complessivamente otto miliardi di euro – con in testa Lombardia ed Emilia Romagna – e dopo il calo generale del 2020 del -17% i primi sei mesi del 2021 mostrano chiari segnali di miglioramento, con un +33%. La nostra provincia si dimostra ancora una volta strategicamente determinante in questo contesto.

Nella foto l’avvocato Cesare Rossini presidente di Slala