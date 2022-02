Ma quanti Rockefeller ci sono ad Alessandria?

Nooo, che avete capito?

Non ci si riferisce agli eredi dell’omonima dinastia di miliardari americani. Per il titolo invece ci ha ispirato, molto più modestamente, il corvo antropomorfo che ha spopolato nella TV anni ’80: un pupazzone che si chiamava proprio Rockefeller (o Rockfeller, fate un po’ come ve pare) al quale dava voce il suo creatore, un ventriloquo spagnolo che di cognome faceva Moreno. E questo furbacchione gli faceva dire tutto quello che gli passava per la testa, naturalmente senza muovere le labbra, lasciando credere al pubblico che fosse proprio il pupazzo a parlare. Ad Alessandria abbiamo scoperto che i Rockefeller, nel senso di corvi parlanti, pullulano. A parte la giornalista di tutti noi sportivi mandrogni che scrive sotto dettatura per la gioia di tutti i tifosi eccellenti, sono perlomeno una decina gli amanuensi “socializzanti” e sedicenti tifosi che, imbeccati dal nostro DS, scrivono su FB e vanno in giro per la città a portare il verbo del loro vate, usando le argomentazioni, citate alla lettera, del nostro vate che, con fare confidenziale, ammiccante e complice, dispensa a piene mani per strada o nei locali pubblici (ma ce l’ha il green pass?) ai suoi interlocutori quando è lontano da microfoni e orecchie appiccicate a teste sospette. Quando poi il nostro, invece parla pubblicamente lo fa solo con chi vuole lui, dicendo sostanzialmente niente di pregnante con monologhi sollecitati da domande innocue (eufemismo). Il particolare curioso è che gli stessi tifosi che sono a far ciao con la manina alla squadra in partenza per una nuova trasferta, non appena tornati a casa usano la tastiera per criticare e insultare proprio quei calciatori che hanno salutato cordialmente poco prima. Naturalmente la Rockefeller giornalista documenta tutto e accompagna l’operazione- simpatia con commenti melensi e scontati. Sappiamo bene come sarà commentato tutto ciò: rispondendo che questi bizzarri personaggi contestano solo alcuni giocatori e non tutti. Eccoci al dunque, perché se in un gruppo di lavoro che funziona te la prendi con qualcuno in particolare fai un pessimo servizio alla squadra nel suo insieme. Questi tentativi di dividere e di separare i buoni dai cattivi, vanno bene per tutto: i dirigenti buoni e quelli cattivi, i giornalisti buoni e quelli cattivi, i dipendenti della società buoni e quelli cattivi. Sulla proprietà invece, giacché si tratta d’un uomo solo al comando – tale patron Di Masi – è bravo quando tira fuori i soldi ed è cattivo quando vuole mettere becco sui propri investimenti e sulla politica societaria. Della serie: Presidente tira fuori tanti soldi e falli spendere ad Artico che noi siamo contenti così. Peccato, cari corvi di pannolenci, che vi dimenticate di far mente locale su alcuni insignificanti (per voi) particolari.

Il nostro DS, ad esempio, ha clamorosamente dimostrato di non avere la capacità e il respiro per impostare e perseguire una solida politica societaria.

Che in tre anni non ha dimostrato una crescita professionale degna di nota.

Che da quando è DS, qui non ha portato nessuno dalla sua parte (tranne i suoi quattro o cinque amichetti storici e la solita giornalista frusta da operetta) non essendo in grado di far condividere le proprie scelte a nessuno in società, anche perché Longo, l’attuale uomo forte della situazione, non l’ha certo scelto e voluto lui.

Il DS ha scelto (forse) Scazzola ma non appena il mister è andato in difficoltà lo ha fatto fuori per “lanciare” Martini a stagione in corso, soluzione poi bocciata da Di Masi che ha voluto invece un allenatore “vero”.

Inoltre non basta dire: “Presidente caccia i soldi”, perché, quando lo ha fatto, il suo attuale DS ha sbagliato 40 giocatori su 50, non ha mai venduto nessuno con un minimo di plusvalenza, anzi, la società ha dovuto tirare fuori altri soldi per liberarsi dei giocatori voluti “a capocchia” dal DS.

E quando Artico s’è lanciato in investimenti importanti (Benedetti, Beghetto, Palombi o lo stesso Mustacchio, giusto per citare gli ultimi) non ci pare che questi stiano facendo la differenza in campo (nel libro paga mensile invece sì).

Se poi il centravanti della B del futuro sarà Kolaj lo vedremo, ma non è poi così automatico, anzi.

Adesso conosceremo i nuovi arrivati: se non dovessero funzionare almeno tre su quattro di loro… andiamo tutti a casa.

Inoltre tengo a dire che, nel caso in cui a casa ci andiamo, ci andiamo tutti, perché tenere e consolidare in B questo club che rappresenta una città strabica verso la sua squadra di calcio e dotata di una tifoseria malata di autoreferenzialità e bipolarismo, è più difficile che arrivarci.

La società ha ancora limiti e lacune, alcune figure professionali sono inadatte alla qualità minima richiesta dalla categoria, ma ci vuole tempo per giudicare quello che non funziona e individuare nuovi collaboratori all’altezza.

Se poi il DS e i suoi corvi d’accatto non sanno far di meglio che parlar male degli altri, facciano pure, ma sappiano che andando a casa tutti vanno a casa anche loro.