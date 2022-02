Ora nella Marina Militare Italiana alla solenne cerimonia del giuramento si ballano musiche tribali

La tenente di vascello che, per quanto ci riguarda, dovrebbe essere espulsa dalla Marina Militare Italiana, che al giuramento delle reclute di Taranto ha ballato una musichetta in voga sui social (cliccare per credere), è stata assolta dal tribunale militare della Marina. La donna, la tenente di vascello (che corrisponde a un colonnello dell’esercito) protagonista del famoso e indegno balletto messo in scena l’estate 2020 nella Scuola sottufficiali di Taranto coinvolgendo i giovani volontari che avevano appena prestato giuramento, è stata assolta perché il fatto non costituisce reato ed è stata prosciolta con formula ampia dal gup militare di Napoli. La vicenda, che risale all’estate 2020, è nota. Nel filmato che ha spopolato sul web si vedono le reclute inquadrate in plotoni nel piazzale della caserma. Quindi la comandante entra in scena – con la sua uniforme bianca, sciabola e sciarpa azzurra – e, sulle note di Jerusalema, il successo dell’epoca tanto di moda su Tik Tok – comincia a ballare. La tenente di vascello da’ il ritmo e tutti quanti presto la seguono.

Siamo al delirio.

E il capo di stato maggiore della Marina Militare Italiana Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone da Novi Ligure (nella foto) non si pronuncia?