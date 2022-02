Condannato uno degli autori delle spaccate in Alessandria

Alessandria – Paolo Onofrio Flagiello, l’uomo arrestato a luglio perché ritenuto responsabile di diverse spaccate ai danni di alcuni negozi e locali del centro storico di Alessandria, è stato condannato oggi a 3 anni e 8 mesi di carcere. L’uomo ha confessato per quasi tutti gli episodi che gli erano stati contestati dall’accusa. Il pubblico ministero aveva chiesto una condanna a 5 anni e sei mesi mentre il difensore, l’avvocato Silvio Bolloli, aveva chiesto e ottenuto il minimo della pena. Flagiello (di nome e di fatto) si trova in carcere a Ivrea. Tuttavia non sembra essere l’unico responsabile delle molte spaccate notturne che avvengono in città da due anni a questa parte.