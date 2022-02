Il Derthona vince ancora e convince

Chieri – Un Chieri messo in difficoltà dall’agonismo dei Leoncelli subisce una pesante sconfitta davanti al suo pubblico. Il Derthona si conferma squadra robusta, tecnicamente all’altezza e agonisticamente esuberante. Vittoria meritata per i nostri che superano i torinesi con un secco 3 a 0. Primo gol al 10′ con Romairone che raccoglie un traversone di Manasiev e gira in rete. Nella ripresa i nostri non mollano e colgono un palo con Diallo da trenta metri. Sempre Diallo segnerà il secondo gol al 31′. Segnerà ancora Manasiev allo scadere.

Chieri – Hsl Derthona 0-3

Chieri: Edo, Ferrando (16′ st Calò), Renolfi, D’Iglio, Conrotto, Benedetto, D’Ippolito (29′ st Foglia), Pautassi, Varvelli, Ponsat (38′ st Re), Poppa (16′ st Balan). In panchina: Gragnoli, Ciccone, Mammarella, Thiam, Bove. All: Didu

Hsl Derthona: Teti, Gjura, Luzzetti (45′ st Passage), Galliani, Emiliano, Todisco (29′ st Procopio), Otelè (32′ st Mutti), Filip, Diallo, Manasiev (45′ st Speranza), Romairone (13′ st Saccà). In panchina: Bertozzi, Negri, Kanteh, Akouah. All: Zichella

Arbitro: Filippo Colaninno della Sezione di Nola

Assistenti: Pasquale Scopelliti di Reggio Calabria e Salvatore Nicosia di Saronno

Gol: 10′ Romairone (D), 31’st Diallo (D), 45’st Manasiev (D)

Ammoniti: Ferrando (C), Renolfi (C), Conrotto (C), Galliani (D), Manasiev (D), Todisco (D)

Foto La Stampa