Strage di Quargnento: gli avvocati di Vincenti rinunciano alla difesa

Alessandria – Evidentemente Gianni Vincenti per i suoi legali Vittorio Spallasso e Lorenzo Repetti che hanno rimesso l’incarico è indifendibile. Avrebbero dovuto assisterlo il 2 marzo in appello a Torino. Il Vincenti è già stato condannato a 30 anni in primo grado, perché ritenuto responsabile con la moglie Antonella Patrucco dell’esplosione che uccise tre vigili del fuoco a Quargnento la notte del 5 novembre 2019. Restano invece i legali della Patrucco, Caterina Brambilla e Giacomo Gardella. Anche lei ha preso trent’anni come il marito nel processo d’assise dell’anno scorso, a conferma della richiesta del pm Enrico Cieri. La presunta indifendibilità del Vincenti deriverebbe dal fatto che la sua confessione arrivò solo dopo che i carabinieri avevano trovato nella sua abitazione le istruzioni dei timer usati per innescare l’esplosione del Gpl a causa della quale persero la vita i tre Vigili del Fuoco Marco Triches, Matteo Gastaldo e Antonino Candido, mentre rimasero feriti altri due pompieri e un carabiniere.