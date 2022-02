Il “vaccino” visto dalle pompe funebri: gli imbalsamatori trovano vene e arterie piene di coaguli gommosi mai visti prima

Toronto (Rumble da Maurizio Blondet) — La dottoressa Jane Ruby ha incontrato l’imbalsamatore e direttore funebre certificato dal consiglio di amministrazione, Richard Hirschman che ha trovato, per la prima volta in assoluto, arterie e vene piene di combinazioni innaturali di coaguli di sangue con strani materiali fibrosi che stanno riempiendo completamente il sistema vascolare. Molte delle vittime sarebbero morte per infarto e ictus. Il signor Hirschman riferisce di aver trovato resistenza quando ha cercato di imbalsamare questi pazienti colpiti, e poi ha trovato questi strani materiali e li ha estratti dai grandi vasi dei corpi. Ha anche riferito di essere passato dal vedere il 50% dei suoi casi imbalsamati con questo tipo di blocchi salire a quasi l’80%.

Guardate il video direttamente dal sito (purtroppo è in inglese):

https://rumble.com/vtr470-worldwide-exclusive-embalmers-find-veins-and-arteries-filled-with-never-bef.html