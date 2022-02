Incendio devasta un appartamento e costringe gli occupanti del condominio a lasciare la propria abitazione

Acqui Terme – Forse a causa del malfunzionamento di un elettrodomestico c’è stato un corto circuito nell’impianto elettrico che avrebbe innescato l’incendio che mercoledì sera verso le sette ha devastato una palazzina di Via Trieste. Secondo il rapporto dei Vigili del Fuoco, le fiamme sono divampate al terzo piano di una palazzina dando origine all’incendio. In breve tempo le fiamme hanno incendiato mobili, oggetti, vestiti e parecchi scatoloni. Per fortuna non si sono registrati feriti gravi ma solo due persone – gli stessi occupanti dell’alloggio distrutto dalle fiamme – portati in ospedale perché leggermente intossicate. Ingenti i danni alla palazzina che conta 12 appartamenti. Evacuati i residenti che sono stati sistemati in albergo o da parenti e amici. Oltre ai Vigili del Fuoco, sul posto anche una pattuglia dei carabinieri e una dei Vigili Urbani di Acqui. Presenti anche i volontari della protezione civile acquese che ha fornito i primi aiuti alle persone evacuate. L’incendio avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi se non fosse stato per la tempestività con la quale alcuni vicini hanno dato l’allarme.