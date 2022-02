Aggrediscono il controllore e fuggono dal treno partito da Alessandria per Chivasso

Casale Monferrato – Senza mascherina e senza biglietto, al controllo aggrediscono il capotreno, e alla prima fermata fuggono per i campi. È successo ieri mattina verso le 6:40 sul treno Alessandria – Chivasso che ha terminato la sua corsa alla stazione di Fontanetto Po nel casalese. Ad aggredire il capotreno sono stati due viaggiatori di origine straniera. L’aggressione è cominciata quando il capotreno ha contestato il fatto che non indossassero la mascherina e non avessero il biglietto. Tutto è durato pochi minuti: quando il treno è arrivato a Fontanetto Po i due sono scesi e se la sono data a gambe mentre sul posto è arrivata una squadra del 118 che ha portato il capotreno in ospedale per una forte contusione al polso che ha comportato una prognosi di sette giorni. Il treno non è più ripartito e i viaggiatori hanno dovuto attendere il convoglio successivo per proseguire il viaggio e arrivare a destinazione. Sono intervenuti anche i carabinieri che hanno raccolto diverse testimonianze e iniziato la ricerca dei due aggressori.