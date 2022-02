De profundis per il Grand Hotel Thermes che chiude, e per la città di Acqui Terme che piange

Acqui Terme – La lunga agonia è finita: il Grand Hotel Nuove Terme di piazza Italia non riaprirà mai più. La ferale notizia è stata data ieri in una riunione urgente via webcam dalla genovese Finsystems Srl, diventata proprietaria delle Terme nel 2016. I sindacalisti sono increduli in quanto non si aspettavano niente del genere, è stato uno choc, anche perché a dicembre si erano riuniti con la proprietà per un probabile rilancio. In ballo c’è una trentina di posti di lavoro, metà al Grand Hotel (che a parte una parentesi di un paio di mesi è chiuso da inizio pandemia) e metà al vicino stabilimento Nuove Terme, l’unico attivo anche in questi anni difficili. La chiusura dell’hotel non comprometterebbe l’attività termale anche se sembra difficile che la crisi non possa coinvolgere le attività direttamente legale all’hotel come, appunto, quella termale. La proprietà (80% delle quote acquisite dalla Regione per 9, 5 milioni di euro tramite un bando nel 2016) non rilascia dichiarazioni. Il sindaco Lorenzo Lucchini è corso ai ripari: “Abbiamo avuto un colloquio col prefetto per monitorare le effettive volontà delle Terme, che nelle ultime consultazioni dicevano di volere investire. Siamo pronti a cercare, insieme a Regione e prefettura, le soluzioni per impedire questa azione unilaterale, che avrebbe come conseguenza notevoli ripercussioni economiche e occupazionali”.