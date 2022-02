Pernigotti: produzione ferma, il marchio è fuori dalla grande distribuzione

Novi Ligure – Nonostante le assicurazioni da parte del Ministero dello Sviluppo Economico di riunire un nuovo tavolo di trattativa entro il mese scorso per avere delucidazioni sul futuro della Pernigotti e in particolare sull’arrivo di nuovi soci, tutto è rinviato a data da destinarsi mentre la storica azienda novese è ferma e non è dato sapere neanche quale sia il futuro dei dipendenti. Anche i fratelli Toksoz, proprietari del marchio, non danno segni di vita mentre sugli scaffali dei supermercati non si trova quasi nessun prodotto Pernigotti. Secondo i sindacati il settore commerciale è fermo mentre il bilancio 2020 presenta un buco di oltre 14 milioni di euro, con debiti per 27 milioni. Saltata la produzione di Natale si teme lo stesso per quella di Pasqua, mentre resta una minima produzione di ovetti durata appena quindici giorni, commercializzata dalla Walcor di Cremona. I circa 50 lavoratori sono in cassa integrazione a rotazione fino al 30 giugno.