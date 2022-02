Un’Alessandria all’altezza costringe il Pisa al pareggio

Alessandria (Alessandria 1 – Pisa 1) – Pareggio casalingo dell’Alessandria opposta al Pisa nella ventunesima giornata di Serie B. Due rigori, uno per parte, pari e patta. I Grigi hanno dimostrato di saper lottare e questo è già qualcosa. La partita è stata tattica, combattuta a centrocampo, apparsa a tratti bloccata, con ritmi elevati ma poche occasioni da gol. L’Alessandria è stata più aggressiva e al 35’ arrivava al gol su rigore per fallo di mano in area di Pezzuto. Marconi non sbagliava, uno a zero e palla al centro. Sette minuti dopo arrivava il gol del Pisa su rigore concesso per una trattenuta su Caracciolo di Mantovani dopo l’angolo dei toscani. Dagli undici metri Ernesto Torregrossa batteva un penalty perfetto che spiazzava l’incolpevole Pisseri e riportava in parità il confronto. Bella partita, molto studiata, con pochi errori, e un’Alessandria che ci è piaciuta.

Alessandria-Pisa 1-1

Alessandria (3-4-2-1): Pisseri; Parodi, Mantovani, Di Gennaro; Lunetta (64′ Mattiello), Gori, Casarini (76′ Palazzi), Pierozzi (41′ Mustacchio); Palombi (64′ Milanese), Chiarello (76′ Fabbrini); Marconi. All. Longo

Pisa (4-3-1-2): Nicolas; Birindelli, Leverbe, Caracciolo, Beruatto; Tourè (90′ Lucca), Nagy, Marin (67′ Mastinu); Marsura (46′ Puscas); Cohen (46′ Masucci), Torregrossa (72′ Gucher). All. D’Angelo

Arbitro: Ivano Pezzuto

Gol: 37′ Marconi (A) rig., 43′ Torregrossa (P) rig.

Ammoniti: Torregrossa (P), Di Gennaro (A), Chiarello (A), Marin (P), Masucci (P)

Corner: 4-9; 2-4

Recuperi: 3+3