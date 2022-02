Famiglia intossicata da monossido: morto un uomo, moglie e figlio ricoverati ad Alessandria

San Damiano – Ieri pomeriggio verso le quattro, a causa del malfunzionamento della caldaia l’abitazione, una villetta di borgata San Luigi tra le colline alle porte di San Damiano, si è saturata di monossido di carbonio trasformandosi in una grande camera a a gas. Il proprietario, Stefan Zangolescu, un muratore rumeno di 55 anni, è morto intossicato mentre la moglie e il figlio di 23 anni sono stati ricoverati d’urgenza all’ospedale di Alessandria. L’allarme è stato dato proprio dal ragazzo che, prima di perdere conoscenza, aveva capito cosa stava succedendo e ha chiamato i soccorsi. Sul posto si sono recate due ambulanze del 118, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. Quando hanno aperto la porta hanno trovato i corpi riversi a terra. La moglie e il figlio di Zangolescu sono stati ricoverati d’urgenza con l’elisoccorso, mentre per il padre non c’è stato niente da fare. Dei tre cani due sono morti e solo uno si è salvato. La casa è stata posta sotto sequestro in attesa degli accertamenti tecnici sulla caldaia a gas, installata da pochi anni.