Il Casale distrugge il Vado in trasferta

Vado Ligure – Il Casale torna alla vittoria nell’incontro in trasferta contro il Vado. Mister Modica dispone le sue pedine con il 4-3-3 di stampo zemaniano. Ritorna tra i pali Mattia Paloschi, autore di una grande prestazione. Sulla fascia sinistra il nuovo arrivato Angelo Brunetti, che inaugura la sua avventura in maglia nerostellata nel migliore dei modi. A completare la linea a 4 Silvestri e Darini centrali e Casella sulla destra. In mezzo al campo capitan Martin, supportato da D’Ancora e Forte. L’attaccante ex Milan parte da interno di centrocampo ma ritorna nella sua posizione naturale dopo il vantaggio dei padroni di casa. Tridente formato da Rossini, Gatto e Giacchino. Comincia meglio il Vado. I padroni di casa vanno in vantaggio al 7’ con Capra: facile per lui l’appoggio in rete dopo il contropiede dei locali sviluppato sulla destraj. A porta semivuota non può far altro che buttarla nel sacco. I nerostellati non subiscono il colpo e serrano i ranghi. Consapevoli delle proprie qualità iniziano a macinare gioco e trovano prima il pari con Gatto (alla prima rete in maglia nera), poi ribaltano gli equilibri con D’Ancora di nuovo a segno dopo l’eurogol di Romentino. Nel complesso anche questa rete del giocatore campano merita un approfondimento: gol propiziato da Riccardo Rossini, il quale con eleganza strappa il pallone dai piedi di un avversario e lancia sulla destra Giacchino. Il giovane numero 77 prima supera in velocità il terzino rossoblu, entra in area e prova a dribblare il primo centrale che lo atterra. A rimorchio Sasà D’Ancora non ci pensa due volte e sfonda la rete. Dal 2-1 in poi i monferrini dilagano e anche se Paloschi è chiamato in un paio di occasioni a fare gli straordinari e dimostra di essere un vero fuoriclasse tra i pali. Ad archiviare la partita ci pensa ancora Gatto, che fa capire di averci preso gusto: l’ex Trapani, da buon rapinatore d’area, pulisce lo sporco tiro in diagonale di Giacchino. Al 48’, in prossimità dello scadere del recupero, ci sarà gioia anche per Riccardo Forte che spizza di testa un cross magistrale di Amayah.

Tabellino Vado – Casale 1 – 4

Vado: E. Cirillo, L. Gandolfo, A. Anselmo, P. Cattaneo (13′ st), A. De Bode, M. Brero, E. Capra, G. Giuffrida, L. Lo Bosco, M. Papi (25′ st), S. Aperi. In panchina: F. Colantonio, A. Tinti, L. Nicoletti, N. Costantini, J. Lazzaretti (13′ st), L. Casazza, D. Lagorio, F. Quarta, A. Galvanio (25′ st). Allenatore: Matteo Solari

Casale: M. Paloschi, M. Darini, R. Forte, M. Martin (36′ st), R. Rossini (36′ st), F. Casella, A. Brunetti, A. Silvestri, S. D’Ancora (46′ st), G. Giacchino (43′ st), Gatto. In panchina: M. Franetovic, V. Continella (36′ st), V. Guarino, A. Mullici (46′ st), M. Pugliese (36′ st), P. Amayah (43′ st), A. Onischenko, M. Cannia. Allenatore Giacomo Modica

Gol: 7′ pt E. Capra (V), 21′ pt A. Gatto (C), 39′ pt S. D’Ancora (C), 41′ st A. Gatto (C), 48′ st R. Forte (C).