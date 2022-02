Rubate barche del Po

Valenza – Un pescatore aveva la barca con fondo piatto in riva al Po, ma l’indomani mattina della barca e del suo motore non v’era traccia. Ha subito chiamato i vigili urbani ma non è arrivata ancora nessuna denuncia. Secondo una prima verifica mancano all’appello quattro barche con relativi motori ma sarebbe giunta una segnalazione dal vicino Comune di Frascarolo dove sarebbero state viste le barche anche se senza motori. Il luogo dove è avvenuto il furto di notte non è controllato da videocamere e pare addirittura che i ladri abbiano messo in acqua le barche e siano andati a Frascarolo a bordo: infatti sul posto non c’erano segni di pneumatici di mezzi pesanti usati per il trasporto su terra dei natanti.