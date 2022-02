“Trasloco di pesci” dal Borbera causa lavori

Rocchetta Ligure – A causa dei lavori pubblici sul torrente Borbera, previsti nel territorio di Rocchetta Ligure, alla confluenza col torrente Sisola, e a Cantalupo Ligure, per la vicinanza col sito di importanza comunitaria “Le Strette del Borbera” il prelievo di ghiaia, circa 20.000 metri cubi, da parte delle ruspe deve avvenire tutelando pesci e gamberi, oltre ad altre specie animali che dovranno essere spostate prima di iniziare l’attività. Le strette sono state individuate come SIC (sito di interesse comunitario) e fanno parte integrante della rete di Natura 2000. La superficie dell’area tutelata è di 1.628 ettari compresa tra i 330 m s.l.m. del fondovalle e gli 850 dei monti circostanti. In questi luoghi sono previsti lavori di manutenzione idraulica di fiumi e torrenti con asportazione di ghiaia. Per questo bisogna tutelare, oltre ai volatili, varie specie di pesci (lasca, bairone, barbo, cobite) e di gamberi di fiume presenti nel corso del Borbera per cui è prevista la costruzione d’un guado provvisorio, oltre alla sistemazione dell’alveo del Borbera e delle sponde.