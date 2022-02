Maxi tamponamento sulla A26: due morti e diversi feriti

San Salvatore Monferrato (Ansa) – Ci sono due morti, e diversi feriti, nel maxi tamponamento avvenuto questa mattina verso le nove sull’Autostrada A26 Genova-Gravellona Toce, nel tratto tra Casale Monferrato Sud e il bivio con la A21 Torino-Piacenza Brescia, in direzione Alessandria. Coinvolti quattro camion e una quarantina di auto. Lo riferisce la polizia stradale di Casale Monferrato, sul posto con 118, tecnici di Autostrade per l’Italia e vigili del fuoco. Chiuso per consentire i soccorsi il tratto autostradale, si segnalano almeno quattro chilometri di coda. L’incidente poco prima della galleria di San Salvatore Monferrato in direzione della Liguria. Sul tratto era segnalata nebbia.

Aggiornamento delle 11:45

I deceduti sarebbero due persone che viaggiavano sulla stessa auto. A causa della nebbia in quel tratto, poco prima della galleria di San Salvatore Monferrato, si è verificata una serie di tamponamenti. Sul posto Polizia Stradale, 118 e Vigili del Fuoco che stanno operando per soccorrere tutte le persone coinvolte, mettere in sicurezza l’area. Una delle persone decedute è rimasta incastrata tara le lamiere contorte dell’auto per cui si è reso necessario l’intervento dei pompieri con la fiamma ossidrica per tirarla fuori. L’autostrada in quel tratto è ancora chiusa: per chi arriva da nord l’uscita è quella di Casale sud, mentre da Casale sud non si può procedere verso Alessandria a causa del traffico bloccato per una coda di 4 chilometri.