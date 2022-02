Dal Comune di Occimiano: nuovo scuolabus donato dalla Fondazione Cral

Grazie all’importante contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, l’Amministrazione Comunale di Occimiano ha potuto procedere alla sostituzione di uno degli scuolabus. Il sostegno e la promozione delle attività e dei progetti scolastici e l’attenzione ai bambini e ai ragazzi del nostro paese e del territorio, sono fondamentali per l’Amministrazione. Soltanto grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, a cui va un doveroso e sentito ringraziamento, l’Amministrazione ha potuto far fronte all’impegno di spesa necessario all’acquisto del nuovo mezzo. Il nostro Comune costituisce un polo scolastico di riferimento per il territorio e la nostra Scuola Secondaria di I grado è frequentata dai ragazzi di Mirabello, Giarole, Conzano, Lu e Cuccaro Monferrato e Camagna. Il nuovo scuolabus permetterà agli alunni di viaggiare in sicurezza. Questo acquisto si inserisce nel progetto di collaborazione con gli altri Comuni e l’I.C. Don Milani di Ticineto, per offrire ai ragazzi un servizio di qualità e attento alle esigenze delle famiglie.