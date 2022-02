Inferno A26: bloccata in auto dal tamponamento a catena, discute la tesi per telefono e si laurea

Genova – Ieri mattina Elisa Santacroce, 23 anni di Settimo Torinese, era in auto col fidanzato Alessio sulla A26 diretta a Genova dove avrebbe dovuto discutere la sua tesi di laurea alle 11.45 nello storico Genuense Atheneum in via Balbi 5, ma è rimasta bloccata in coda per mezza giornata a causa dello spaventoso incidente stradale che ha causato due morti e dieci feriti. Era partita alle 7 da Caselle Torinese, dove abita, insieme ai suoi genitori che seguivano con un’altra auto. S’è laureata in macchina in video conferenza, mentre il fidanzato era al volante, ed è giunta a Genova alle tre del pomeriggio già laureata come assistente in Servizio Sociale perché ha discusso la lesi superando brillantemente la prova e ha superato l’ultimo importante esame universitario con una lunga telefonata. Dall’altra parte c’era il professor Luca Sabatini, il docente che aveva chiesto alla commissione di collegarsi con la laureanda sulla piattaforma Microsoft Teams.

Foto de Il Secolo XIX