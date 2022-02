Riunita d’urgenza la commissione lavoro dopo la chiusura del Grand Hotel

Acqui Terme – Ad Acqui sembra irrisolvibile l’eterno problema delle Terme. Dopo il fallimento annunciato nei giorni scorsi si torna a dare la colpa alla Regione Piemonte colpevole di aver venduto le quote azionarie e qualcuno pretende che la Regione Piemonte – cioè tutti i piemontesi – ricompri quelle azioni per circa 10 milioni di euro. Certamente la situazione è difficile con la chiusura degli hotel Regina, Roma Imperiale, Talice Radicati, Pineta e Rondò, senza contare le piccole pensioni e i bed&breakfast. In città continuano a lavorare il Valentino, l’Albergo Acqui, l’Ariston e il Nuovo Gianduia. L’amministrazione comunale, socio di minoranza delle Terme, per oggi ha convocato una seduta straordinari della commissione in cui si cercherà di capire quale strada intraprendere per scongiurare il peggio.