Chiude la Casa di Riposo: 40 anziani in mezzo a una strada

Castellazzo Bormida – La notizia della chiusura è giunta lunedì dalla Prefettura di Alessandria, la Casa di Riposo Ipab di Castellazzo non c’è più, restano solo i muri. Non è bastato il confronto fra le sigle sindacali, la direzione, il Comune, la Regione e la stessa cooperativa che opera all’interno, la Eurotrend Assistenza Arl: multitudo medicorum mors certa e la struttura sarà messa in liquidazione. Commissariata da circa quattro anni, le difficoltà erano nate dal ritardo nei pagamenti a fronte di un cumulo di inadempienze che si trascina da tempo per un ammontare di circa 300.000 euro. A gennaio era stata la stessa cooperativa a inviare una lettera di licenziamento a 19 lavoratori: un provvedimento che sarebbe diventato operativo dalla mezzanotte del 31 gennaio scorso e lasciando senza assistenza tutti gli ospiti. Ma i sindacati erano riusciti a ottenere la revoca del licenziamento e la disdetta del contratto di lavoro per giusta causa da parte della cooperativa. Così adesso hanno chiuso tutti, anche i 40 ospiti che non sanno che fine li attende e dove saranno traferiti.