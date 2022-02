In Regione Piemonte volano gli stracci: maggioranza di centrodestra a rischio

Torino – Il centrodestra si spacca in Regione sul rinnovo dei vertici del Consiglio di Palazzo Lascaris. Forza Italia e Lega hanno rotto con Fratelli d’Italia sull’elezione dei sei componenti dell’Ufficio di presidenza confermando gli incarichi attuali. Il presidente Stefano Allasia, e i segretari Gianluca Gavazza e Michele Mosca segretari. Forza Italia blinda Franco Graglia come vice e le opposizioni piazzano Daniele Valle del Pd e Ivano Martinetti, dei 5 stelle. Il governatore Cirio, che non ha partecipato alle trattative delle ultime settimane, continua a stare alla finestra ed è seriamente preoccupato. Alla fine il partito della Meloni – primo in Italia nei sondaggi, mentre Lega è terza e Forza Italia è quinta – è rimasto a bocca asciutta senza quel ruolo richiesto nell’Ufficio di presidenza. La reazione è durissima e il capogruppo di FdI Paolo Bongioanni (nella foto) attacca: “Continueranno la lentezza e la stagnazione che hanno caratterizzato il mandato fino ad ora. Ci saranno conseguenze: d’ora in avanti la nostra posizione rispetto ai provvedimenti della giunta sarà valutata di volta in volta. Alcune proposte saranno approvate altre emendate, altre respinte”.

I due assessori di FdI Chiorino e Marrone restano per ora al loro posto, ma la situazione è al calor bianco.

Non s’è fatto attendere il commento della minoranza col capogruppo del Pd Raffaele Gallo: “Da oggi la maggioranza non c’è più, il centrodestra deve abituarsi a governare con 28 consiglieri”.