Maxi Di: Spinetta chiama, Vercelli risponde e accoglie 80 lavoratori

Alessandria – Si farà spazio al magazzino di alimentari Maxi Di a Vercelli per accogliere buona parte del personale Maxi Di a Spinetta Marengo (Alessandria), dove la struttura sarà chiusa entro aprile. Sarà ampliato il capannone di Via Libano dove già sono occupati circa 180 dipendenti. A Spinetta erano 130, 13 si sono licenziati e ne restano 117 che hanno chiesto, in un incontro davanti al prefetto di Alessandria, di essere riassunti tutti al magazzino di Vercelli. Oggi i lavoratori si ritroveranno in assemblea a Spinetta per informare chi non era presente di quanto è stato trattato nell’incontro in Prefettura. Per ora si parla di 80 trasferimenti.