Sabato notte, mentre i poliziotti arrestano un ladro al supermercato suona l’allarme e ne arrestano un altro in farmacia

Alessandria – Mentre gli agenti della questura di Alessandria stavano mettendo le manette a un ragazzo sorpreso a rubare in un supermercato alle tre di notte, suona l’allarme e sono allertati perché è stata forza la porta di una farmacia. Così dopo aver arrestato un primo ladro sono andati ad arrestarne un secondo. Tutto ciò è successo nella notte fra venerdì 4 e sabato 5 febbraio scorso. sabato notte scorso. Nel dettaglio, una prima pattuglia, alle ore 02.20, è intervenuta al Supermercato UNES Maxi di Corso Carlo Marx, in quanto era scattato l’allarme anti intrusione di quella attività. Sul posto gli agenti notavano che, vicino alle casse continue, c’era una porta aperta, fatto anomalo che, unito a una porta antipanico sfondata, faceva sì che fosse posta la massima attenzione per la possibile situazione di pericolo. Salite le scale che danno accesso all’entrata porta e giunti sul pianerottolo i poliziotti sorprendevano un ragazzo che era immediatamente fermato. Subito è stato appurato che il giovane avesse poco prima danneggiato e aperto la porta antipanico con l’utilizzo di un mattone autobloccante, permettendogli di entrare e commettere il furto che, inseguito alla perquisizione, comprendeva alcuni generi alimentari e alcuni alcolici. Mentre per il giovane ladro scattavano le manette verso le 4:30 scattava l’allarme anti intrusione della farmacia “Don Bosco” di Corso Carlo Marx n. 188. Gli stessi agenti, data la breve distanza dalla farmacia dal precedente obiettivo, intervenivano immediatamente e in farmacia sorprendevano un uomo intento a rovistare nei cassetti. Bloccato dagli agenti era tratto in arresto in flagranza di reato. C’era anche un complice che riusciva a dileguarsi passando dal retro. Sono in corso gli accertamenti per l’individuazione di quest’ultimo. L’Autorità Giudiziaria, nel pomeriggio di sabato 5 febbraio, ha convalidato l’arresto dei due soggetti, i quali saranno rinviati a giudizio.