Casale sconfitto a Imperia, e la classifica si complica

Imperia – Una doppietta di di Cassata stende il Casale che perde fuori casa per due a zero. Dopo un primo tempo di cui c’è poco da scrivere, la gara si accende nella ripresa coi padroni di casa subito in gol: Petti lancia in profondità Cassata, che supera la difesa e si presenta davanti a Paloschi superandolo con un pallonetto. Siamo solo al 4’ ed è uno a zero. l’Imperia non molla e raddoppia ancora con Cassata che al 26’ non lascia scampo all’estremo difensore nerostellato. Due a zero, pratica chiusa.

Imperia 2 – Casale 0

Imperia (3-4-1-2): Caruso; Fazio, Mara, Petti; Coppola, Giglio, Montanari (51′ st Castaldo), Deiana; Canovi (51′ st Carletti); Cassata, Cappelluzzo. All.: Soda

Casale (4-3-3): Paloschi; D’Ancora, Casella, Silvestri, Mullici; Onishchenko (27′ st Giacchino), Martin, Continella; Amayah (27′ st Rossini). All.: Modica

Arbitro: Zambetti di Lovere.

Gol: 4′ st, 26′ st Cassata.

Ammoniti: Caruso (I), Mullici (C).

Corner: 1-0.

Recuperi: 2+7

Spettatori: 200 circa.