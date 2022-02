Corruzione e truffa, coinvolti anche politici e funzionari della nostra provincia

Alessandria – Dalle prime ore di stamane nella nostra provincia e nelle province di Piacenza, Pavia e Lodi i Carabinieri del Comando Provinciale di Piacenza stanno eseguendo un’ordinanza di misure cautelari, emessa dal Giudice per indagini preliminari del Tribunale di Piacenza su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di 37 indagati, tra cui imprenditori edili, sindaci e funzionari tecnici degli Enti Locali. Le perquisizioni interessano indagati residenti a Piacenza, Zerba, Cerignale, Corte Brugnatella, Ottone, Ferriere, Bobbio, Travo, Coli. Gli uomini della Benemerita hanno acquisito documentazione presso gli uffici di edilizia e urbanistica del Comune di Piacenza in via Scalabrini. I reati ascritti sono associazione per delinquere, concussione, corruzione, abuso d’ufficio, traffico di influenze illecite, turbata libertà degli incanti e della libertà del procedimento di scelta del contraente, frode nelle pubbliche forniture, falso materiale e falso ideologico commesso dal Pubblico Ufficiale, truffa e voto di scambio. La misura prevede l’esecuzione di 4 custodie cautelari in carcere, 7 custodie cautelari agli arresti domiciliari, 1 divieto di dimora, 2 commissariamenti giudiziari d’azienda e 1 misura interdittiva del divieto di contrarre con la p.a. nei confronti di una società.

Seguiranno aggiornamenti