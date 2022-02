In arrivo 8 milioni per gli 84 cantieri del “dopo alluvione”

Alessandria – Oltre 8 milioni, dei 15.771.784 euro per 196 interventi in tutto il Piemonte, sono in arrivo qui da noi per ripristinare strade, ponti, edifici, infrastrutture e altre opere pubbliche danneggiate. Nel complesso sono 84 i cantieri che saranno finanziati nel Basso Piemonte a favore dei Comuni e delle Province colpiti, di cui 63 in provincia di Alessandria.

Gli interventi previsti nell’alessandrino riguardano i Comuni di:

Albera Ligure, Alice Bel Colle, Berzano di Tortona, Bistagno, Borghetto Borbera, Brignano-Frascata, Cantalupo Ligure, Carezzano, Carrosio, Cartosio, Casal Cermelli, Casalnoceto, Casasco, Cassano Spinola, Cassine, Castelletto D’Orba, Castelnuovo Bormida, Cavatore, Cerrina Monferrato, Costa Vescovato, Dernice, Fabbrica Curone, Fubine Monferrato, Gabiano, Gamalero, Garbagna, Gavi, Melazzo, Molare, Mongiardino Ligure, Montaldo Bormida, Montechiaro D’Acqui, Montegioco, Morbello, Mornese, Novi Ligure, Ovada, Paderna, Pareto, Pasturana, Pontecurone, Ponti, Pozzol Groppo, Prasco, Predosa, Ricaldone, Rivarone, Rocca Grimalda, Sala Monferrato, Sant’Agata Fossili, Sardigliano, Sarezzano, Serralunga Di Crea, Sezzadio, Stazzano, Strevi, Vignole Borbera, Viguzzolo, Villamiroglio, Visone, Volpedo, Volpeglino, Voltaggio.