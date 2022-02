Inizia la stagione al Teatro Carlo Alberto di Novi

Novi Ligure – La campagna abbonamenti della stagione di prosa al Teatro Carlo Alberto (alias Romualdo Marenco). Per ora l’edificio è accessibile solo a 314 persone, capienza che potrebbe salire a 460 unità col loggione. Il primo appuntamento è per sabato alle 21 con “Non è vero ma ci credo”, di Peppino De Filippo e con la presenza, tra gli altri, di Enzo Decaro. Quindi il 25 febbraio con “Vivaldiana” con la compagnia del balletto di Torino. Venerdì 11 marzo la commedia “Alle 5 da me”, con Ugo Dighero e Gaia De Laurentiis. Giovedì 31 marzo “Il delitto di via dell’Orsina”, rielaborazione dell’opera ottocentesca di Eugéne Labiche. “Festen” in programma il 10 aprile, dramma familiare tratta dall’omonimo film del 1998. Il 26 aprile toccherà a “Pour un oui ou pour un non”, dramma firmato da Nathalie Durraute. Protagonisti saranno Umberto Orsini e Franco Branciaroli. Si chiude sabato 7 maggio con “Gelsomina Dreams” per la regia di Caterina Mochi Sismondi.