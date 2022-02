Prossimo un sopralluogo della Provincia su dove dovrebbe sorgere un Biodigestore per la produzione di Biometano

Valenza – Per fortuna che c’è il biometano, opportuno e provvidenziale come non mai in questo periodo di pesanti rincari delle bollette. Dopo che la sinistra ci ha privato delle tre centrali nucleari (Latina, Caorso e Trino Vercellese) col famigerato referendum del 1987 (la Francia di centrali ne ha 58 e la Germania 40) dalle nostre parti ci si arrangia – d’altronde siamo italiani – e si sta lavorando per ottenere energia a basso costo da metano ad altissima qualità derivato della Forsu (Frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani) adeguatamente trattata proprio in un biodigestore (digestione anaerobica) che dovrebbe essere realizzato a Valenza in Strada alla Nuova Fornace. Per la verità un biodigestore all’avanguardia è già funzionante a Castellazzo Bormida e potrebbe essere utilizzato vantaggiosamente per le esigenze energetiche di tutta la provincia senza costruirne altri. Anche perché un impiento del genere comporta un adeguamento della viabilità alla luce del fatto che di colpo arriverebbero molti tir carichi di rifiuti. Si sono già tenute due conferenze dei servizi nell’ottobre del 2020 e nel giugno del 2021 e l’amministrazione comunale aveva ottenuto dalla Provincia la sospensione temporanea del procedimento per il fatto che non esistono strade adeguate di accesso e uscita dall’impianto previsto. A questo proposito è in programma un sopralluogo tecnico da parte dei funzionari della Provincia di Alessandria e dei progettisti per definire nei dettagli la realizzazione dell’impianto.