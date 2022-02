Spacciatori magrebini occupavano abusivamente una palazzina in centro città

Alessandria – Gli uomini della Benemerita hanno denunciato 11 persone che occupavano abusivamente uno stabile di Via Schiavina, nel centro della città. Si tratta di immigrati magrebini che si erano impossessati di cinque appartamenti allacciandosi abusivamente ad almeno nove contatori della luce. Inoltre risultano essere degli spacciatori in quanto le forze dell’ordine hanno recuperato 12,5 grammi di hashish in Viale della Repubblica, stupefacente abbandonato da uno di loro che si era dato alla fuga, risultato essere domiciliato in uno degli appartamenti occupati dai suoi connazionali grazie all’analisi dei filmati di videosorveglianza e all’assunzione di informazioni. Ieri i Carabinieri hanno sgomberato gli appartamenti e denunciato tutti i presenti per occupazione abusiva, furto aggravato di energia elettrica e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.