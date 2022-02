Transfughi in FdI

Alessandria – Se a Torino il centrodestra piange qui da noi non ride. Anche nella Città della Paglia fra Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia se ne dicono di tutti i colori. Per ora a beneficiarne è il partito della Meloni che aumenta il numero dei consiglieri comunali dopo l’arrivo dei tre ex Forza Italia poi passati un anno fa nel nuovo fantomatico gruppo InsiemeAlcentro. Si tratta di Maurizio Sciaudone (nella foto), Stefano Foglino e Caterina Micò, tutti vicinissimi all’ex sindaco PIercarlo Fabbio. Per Maurizio Sciaudone è una sorta di ritorno di fiamma avendo iniziato a far politica in Alleanza Nazionale ed ora tornato con la “Pulzella di Trastevere”.

“Credo che la Meloni porti avanti un programma per la soluzione dei problemi dei cittadini – ha detto Sciaudone al cronista – non essere più sottomessi ai burocrati delle banche e tornare alla politica”. Siamo ormai in campagna elettorale e sabato alle 15 al Cento Grigio andrà in onda la presentazione ufficiale del candidato sindaco della Lega e del Centro destra locale: Gianfranco Cuttica di Revigliasco. Ci saranno anche quelli di Fratelli d’Italia? Staremo a vedere.