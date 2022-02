Cartier approda a Valenza

Valenza – Il sindaco di Valenza Maurizio Oddone ieri a Milano ha firmato la cessione dell’area industriale alla Cartier che si insedierà nella Città dell’Oro. Cartier Pgi (Polo Gioielleria Italia), già presente in città con un paio di laboratori, realizzerà un capannone di circa 3.000 metri quadrati per circa 200 dipendenti, a fianco della grande sede bianco-vetrata della Pasquale Bruni. Sede produttiva e non anche di rappresentanza, come ha fatto Bulgari dall’altra parte della città. Per il sindaco Oddone “è presumibile che il cantiere si apra dopo l’estate e che la produzione parta l’anno prossimo”.