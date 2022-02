Ferrero aumenta il fatturato globale che arriva a 12,7 miliardi

Alba – La Ferrero ha chiuso l’esercizio al 31 agosto 2021 con un fatturato consolidato di 12,7 miliardi di euro, un incremento del 3,4% rispetto all’anno precedente, che aveva registrato un fatturato consolidato di 12,3 miliardi di euro. Principali mercati esteri sono Francia, Germania e Cina. Alla fine del 2021 il gruppo era costituito da 107 società consolidate a livello mondiale e 32 stabilimenti produttivi con prodotti presenti in oltre 170 paesi. In aumento anche i dipendenti che passano dai 34.121 del 2020 ai 34.374 unità del 2021. Gli investimenti ammontano a 839 milioni di euro soprattutto per immobili, impianti e macchinari (757 milioni di euro) principalmente in Italia, Germania, Stati Uniti e Polonia. L’azienda piemontese, nonostante la pandemia, è stata in grado di gestire con successo le sfide di mercato, acquistando il 100% del capitale di Eat Natural, azienda britannica produttrice di barrette ai cereali, muesli tostato e granola di alta qualità, che opera nel segmento di mercato degli snack alla frutta e frutta a guscio.