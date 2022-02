Il teppismo dilaga, ma è opera di mocciosi violenti e ignoranti: possibile che non si possano chiedere i danni ai genitori, se sono noti?

Alessandria – Come al solito siamo stati gli unici a scrivere che quel povero sfigato che hanno arrestato e condannato un mese fa non era l’unico responsabile degli atti di teppismo in città che durano da oltre due anni a danno di vetrate e vetrine per delle spaccate notturne che, ovviamente, continuano. Invece tutti i pennivendoli mandrogni si sono precipitati a scrivere che era stato arrestato il malvivente che faceva spaccate notturne e si poteva stare tranquilli. Invece siamo ancora qui a scrivere sempre le stesse cose. Non è cambiato niente. Ieri pomeriggio verso le sei e mezzo in Via Caniggia una baby gang ha mandato in frantumi il portone a vetri di un palazzo per poi darsela a gambe. Noi di Alessandria Oggi iniziamo ad essere veramente stanchi di riportare certe notizie, che sono insignificanti di per sé, ma proprio per questo dimostrano che la gente non sa rialzare la testa. Non è possibile che una comunità civile sia vittima delle intemperanze di quattro ragazzini che non sanno cosa fare se non spaccare tutto. Nessuno vede mai niente, nessuno sente mai niente. Che schifo.