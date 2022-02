Nasce un’oasi pulita a sud di Alessandria

Bosco Marengo – Sono quattro i Comuni a sud del capoluogo Alessandria che hanno deciso di unirsi per dare vita a un’oasi con l’aria pulita. Si tratta di Bosco Marengo, Frugarolo, Fresonara e Casal Cermelli che si oppongono con fermezza alla realizzazione del deposito nucleare nazionale. Hanno detto “No” al progetto della maxi discarica sull’Orba, al fine primario di contrastare in modo efficace e definitivo l’inquinamento dell’aria nei piccoli centri della piana di Alessandria, una delle città più inquinate d’Italia. I quattro Comuni si sono alleati in un progetto innovativo – che non sostituirà il monitoraggio dell’Arpa – che realizzerà ulteriori controlli in tempo reale e informerà, non solo le amministrazioni comunali, ma anche i cittadini grazie a un nuovo sistema innovativo di sensori e una app gratuita che ogni residente potrà scaricare sul proprio telefono cellulare, per verificare con un click l’aria che sta respirando, in ogni momento.