Titolari di Buzzi Unicem indagati per violazioni ambientali

Casale Monferrato – Compaiono anche i due amministratori casalesi di Buzzi Unicem, Pietro e Michele Buzzi fra i diciotto indagati nella maxi-inchiesta avviata dai carabinieri del Noe di Udine, coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia di Trieste. L’accusa è una presunta violazione in materia ambientale, relativa al ricevimento nello stabilimento di Fanna in provincia di Pordenone di CSS (Combustibile Solido Secondario) destinato ai forni del cementificio. Le indagini riguardano principalmente la Bioman di Maniago, per rifiuti che finivano fuori regione o addirittura all’estero (Austria, Ungheria, Slovenia) senza che fossero stati trattati, circa 480.000 tonnellate tra il 2017 e il 2020. Ma anche di produzione di compost che doveva derivare da una fermentazione di 70 giorni, ridotta invece solo a una decina. Ciò che riguarda i due amministratori casalesi è una presunta irregolarità nel prodotto consegnato allo stabilimento di Famma (Pd), deriverebbe da un parametro di accettazione del materiale che non sarebbe stato rispettato dalle analisi effettuate dal produttore del CSS, prima di essere conferito alla cementificio.