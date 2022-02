Caos vaccini: da Roma dicono no alla quarta dose, ma molti piemontesi l’hanno già fatta

Torino – È il solito pasticcio alla Genesio Icardi, impareggiabile assessore alla salute del Piemonte: sono stati infatti vaccinati già molti piemontesi con la quarta dose anche se Aifa non aveva ancora autorizzato la somministrazione. Insomma, la premiata coppia Cirio-Icardi ne ha combinata un’altra, mentre proprio ieri la Regione ha annunciato l’inizio ufficiale delle vaccinazioni a 58.000 piemontesi immunodepressi che avevano superato il periodo di quattro mesi dal ricevimento della terza dose, mentre il Ministero ribadiva che non c’era nessun “via libera” alla somministrazione che dovrà essere dato da Aifa. Ecchisenefrega!

La decisione di partire era arrivata dopo una richiesta di chiarimento inviata dal Piemonte il 9 gennaio, per cui il 21 gennaio arrivava la risposta del ministero della Salute che citava la circolare 41416-14 del settembre 2021, dove si legge: “I soggetti che rientrano nella categoria specificate nella predetta circolare, a distanza minima di 28 giorni dalla seconda dose, ricevono una dose addizionale e tale schedula, ovviamente solo per i soggetti a rischio, si configura come ciclo primario. [Pertanto] per tali soggetti è indicata anche la successiva somministrazione di una dose di richiamo a distanza di almeno 120 giorni dal completamento del ciclo primario, ovvero dalla dose addizionale”. Si tratterebbe di un malinteso, ha chiarito ieri il ministero che ha scritto in una nota informativa: “Si è trattato di uno scambio informale fra due tecnici. Si ribadiva quali categorie di immunocompromessi sarebbero interessate al booster. Ma non si riferiva alla quarta dose”. Dopo un rapido giro di telefonate e inviti alle aziende di sospendere, la macchina vaccinale dedicata agli immunodepressi si è fermata in attesa della autorizzazione ufficiale che deve arrivare dall’Aifa. Ma il Piemonte è partito in quarta e ha iniziato a vaccinare col buster. Si tratta di trapiantati e persone in terapia oncologica che cinque giorni fa hanno ricevuto la quarta dose all’hub del Valentino. Troppo veloci, bisognava attendere: bogia nen!