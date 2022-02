Torinesi denunciano il Governo per il Green Pass

Torino – Per ora sono già una cinquantina di torinesi si sono già presentati stamane in caserma, nel nostro caso alla stazione dei carabinieri Po Vanchiglia, per presentare regolare denuncia contro il Governo a causa del Dpcm anticostituzionale che prevede il Green Pass per la presunta emergenza del Covid-19. L’iniziativa è stata lanciata con una chat per un messaggio che gli interessati potevano linkare per scaricare l’esposto e terminare di compilarlo con le proprie generalità. Quindi presentarlo per la denuncia. In molti centri c’è stata questa denuncia collettiva. La gente non ne può veramente più.