A destra tutti meno Trussi e Barosini: e vogliono vincere?

Alessandria (a.g.) – La notizia non è la somma di ovvietà che si sono sentite ieri al circolo Centogrigio in occasione della presentazione del centrodestra che andrà compatto alla prossima tornata elettorale mandrogna, ma l’esclusione di Franco Trussi, vicesindaco e assessore all’urbanistica della giunta di Gianfranco Cuttica. Un segnale chiaro da parte della Lega che conduce le danze al ritmo della tiritera suonata da Riccardo Molinari. Facendo fuori il vicesindaco di Forza Italia, la Lega (che se continua così continuerà a perdere voti) fa fuori il temuto Piercarlo Fabbio che, nonostante tutto, è un esponente di Forza Italia che può ancora contare su un notevole consenso personale. Gianfranco Cuttica di Revigliasco resta in gioco anche perché a fare il sindaco ha preso gusto e fa quello che dice il Riccardo che la sera gioca a biliardo.

A parte l’esclusione del Trussi – al quale, pur essendo presente in sala, non è stato concesso neppure di prendere la parola – al tavolo di presidenza della conferenza di presentazione del rassemblement di centrodestra, nonostante le liti interne al calor bianco degli ultimi tempi, c’erano tutti: Lega, Forza Italia e Frateli d’Italia. L’osservatore semplice ma coerente come chi scrive si chiede: ma come, buttano a mare il vicesindaco di Forza Italia e tengono a bordo quei rompicoglioni di Meloniani che a Roma, ma anche a Torino, continuano a mandare affanculo Forza Italia e Lega? Ieri al Centogrigio (nome orrendo che non significa un tubo ma che solo nella capitale della Mandrognìa è concepito e imposto) si sono presentati il sindaco uscente Gianfranco Cuttica di Revigliasco insieme a quelli della Lega, di Fratelli d’Italia, di Forza Italia e della lista civica Per Alessandria.

Non è finita perché se Trussi era in sala (ma è stato come se non ci fosse), era assente Giovanni Barosini, esponente di una lista civica e membro autorevole della giunta di centrodestra essendo assessore ai Lavori Pubblici, al Verde Pubblico e, fra le altre deleghe, anche quella al Welfare Animale. Uno che conta, e tanto, all’interno della coalizione: niente, non l’hanno neppure invitato. Così hanno impallinato due macchine da voti come Trussi e Barosini, però credono di fare il bis. Ma dategli il Tso.

Tutto il resto è aria fritta.