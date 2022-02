Acos vuole i suoi soldi e trascina Amag in tribunale

Novi Ligure – Solo nel 2020 il debito di Amag (la multiservizi alessandrina) nei confronti di Acos (l’omologa novese) era di 2.375.000 euro. L’altra sera la commissione comunale congiunta Ambiente e Bilancio doveva rispondere a Marco Bertoli (nella foto), capogruppo in consiglio comunale di Solo Novi, che chiedeva a che punto fossero le azioni legali per riportare a casa i soldi. Il debito attuale supera ormai i 10 milioni per investimenti minori eseguiti da Amag rispetto a quelli maggiori sostenuti da Acos – Gestione Acqua in quattro anni. In commissione è emerso che per riscuotere il credito da Amag, Acos ha incaricato lo studio legale Legance.