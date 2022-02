I Grigi potevano vincere, lo meritavano

Brescia – I Grigi erano opposti al Brescia nella ventiduesima giornata di Campionato di Serie B, a partire dalle 15:30 allo stadio Mario Rigamonti di Brescia. I lombardi partivano in quarta ma non sorprendevano i nostri tatticamente superiori. La gara continuava senza colpi di scena ma era l’Alessandria a regalare le poche emozioni come al 34’ con Kolai che lasciava partire un bolide di destro che centrava l’incrocio dei pali a Joronen battuto. Ed erano ancora i nostri a far vedere le cose migliori andando facilmente in gol al 68’ con Corazza. La risposta della Leonessa è stata lenta ma è arrivata quasi allo scadere quando all’89’ pareggiava con Moreo. Troppo poco per la ripartenza verso la Serie A, dopo una settimana che definire convulsa è poco. La Leonessa non vince dal 6 novembre scorso col Pordenone e l’Alessandria, oltre a non correre rischi, s’è resa più pericolosa dei padroni di casa.

Brescia 1 – Alessandria 1

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Mangraviti, Pajac (30′ st Tramoni); Bisoli, van de Looi (1′ st Bertagnoli), Leris; Jagiello (23′ st Palacio); Ayé (38′ st Bianchi), Bajic (1′ st Moreo). A disposizione: 12 Perilli, 21 Andrenacci, 2 Karacic, 19 Huard, 31 Andreoli, 32 Papetti. Allenatore: Inzaghi.

Alessandria (3-4-1-2): Pisseri; Coccolo, Di Gennaro, Ba; Mustacchio (13′ st Mattiello), Prestia, Casarini, Lunetta (33′ st Benedetti); Milanese (28′ st Gori); Corazza (33′ st Palombi), Kolaj (13′ st Marconi). A disposizione: 1 Crisanto, 22 Cerofolini, 7 Parodi, 16 Fabbrini, 27 Pellegrini, 37 Filipi, 44 Mantovani.Allenatore: Longo.

Arbitro: Paterna di Teramo

Gol: Corazza (A) 68′; Moreo (B) 89′.