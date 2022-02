Bloccate le sospensioni dei militari no-vax per illegittimità costituzionale dell’obbligo vaccinale

Roma – Sentenza clamorosa del Tar del Lazio che smonta la legittimità dell’obbligo vaccinale per i militari. Dallo scorso 15 dicembre tale imposizione è entrata in vigore per il personale della Difesa e tale obbligo è comprensivo anche della successiva dose di richiamo, ma ora, con una sentenza pubblicata oggi, 14 febbraio, il Tribunale amministrativo “accoglie e per l’effetto sospende medio tempore l’efficacia dei provvedimenti sospensivi impugnati. Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 16 marzo 2022”. In totale erano 26 i ricorrenti che hanno ottenuto il blocco del provvedimento di sospensione per via dell’obbligo vaccinale. “Previa, ove necessario, disapplicazione dell’art. 2 del Decreto Legge n. 172 del 26.11.2021, convertito in Legge n. 3 del 21.01.2022, recante Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali; previa, ove necessario, remissione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 del decreto legge n. 172 del 26.11.2021, convertito in legge n. 3 del 21.01.2022” si legge nel documento, che prospetta quindi l’illegittimità costituzionale.