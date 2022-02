Esce di strada con la moto e perde la vita

Piovà Massaia (Asti) – Un motociclista di 53 anni, Paolo Scandiuzzi, residente a Cocconato, ha perso la vita ieri pomeriggio verso le sei mentre percorreva con la sua moto la strada per Aramengo in frazione Gallareto. Nelle vicinanze del bivio per strada Tabiella, il centauro ha perso il controllo del mezzo, probabilmente al termine di un sorpasso, ed è uscito di strada finendo in un campo arato. Vani i tentativi di soccorso in quanto l’uomo era probabilmente morto sul colpo. Sulla dinamica dell’incidente indagano i carabinieri di Castelnuovo Don Bosco e quelli di Villanova coordinati dal sostituto procuratore di turno ad Asti, Davide Lucignani. Scandiuzzi, che faceva il fabbro, era sposato e lascia anche due figli.