Rapinatore con mascherina fa perdere le proprie tracce

Spinetta Marengo (Alessandria) – Aveva perfino la mascherina ed era educatamente in fila l’uomo che sabato ha rapinato la cassa del supermercato Presto Fresco di Via del Ferraio 41. Quando è giunto il suo turno ha estratto un coltello intimando alla cassiera di consegnargli l’incasso. Detto, fatto e poi la fuga facendo perdere le sue tracce. L’impianto di videosorveglianza avrebbe ripreso tutto, ma la mascherina era indossata in modo da lasciare scoperti solo gli occhi, mentre in testa aveva un copricapo. Si vedeva un po’ poco per individuare l’autore del gesto. Sul posto è intervenuta la Polizia che sta conducendo le indagini.