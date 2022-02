Il sindaco di Novi rischia la condanna per il fallimento Atm Alessandria

Alessandria – L’attuale sindaco di Novi Ligure, il leghista Gianpaolo Cabella, compare tra gli inputati al processo penale per la bancarotta dell’Atm Alessandria, l’azienda trasporti pubblici del Comune fallita nel 2016. L’attuale primo cittadino novese ne è stato presidente dal giugno 2011 ai primi di marzo del 2013. All’udienza prevista per mercoledì 9 marzo prossimo potrebbe già essere pronunciata la sentenza. Oltre al Cabella, sono venti gli imputati, e tutti hanno chiesto il rito abbreviato. Il pm nella sua requisitoria aveva invocato pene che variano dagli otto ai dieci mesi. Davanti al gup Andrea Perelli, gli avvocati della difesa hanno chiesto per alcuni dei loro assistiti la messa alla prova mentre per tutti gli altri è stata chiesta l’assoluzione. Tra gli indagati comparvero inizialmente anche gli ex sindaci di Alessandria Piercarlo Fabbio e Rita Rossa, poi usciti dal procedimento.