Si allarga il fronte del “no” al termovalorizzatore di Novi

Novi Ligure – Si allarga il fronte del “no” al termovalorizzatore. Mentre lo vuole la maggioranza di centrodestra in consiglio comunale, si sono detti contrari il Movimento 5 Stelle, Legambiente Piemonte, il Pd. Tuttavia in un sondaggio commissionato dalla Lega all’azienda specializzata SVG emerge che il 65% dei novesi sarebbe a favore dell’inceneritore. Il termovalorizzatore è il futuro in quanto produce energia elettrica e biometano a bassissimo costo, ma non si capisce come mai la giunta di Novi non si avvalga dell’esperienza e della potenza dell’impianto di Castellazzo Bormida (nella foto) che da anni produce luce e gas grazie alla Forsu (Frazione organica rifiuti solidi urbani) evitando di imbarcarsi in spese e occupazione di territorio comunale. Tutto il resto, come il paventato pericolo di inquinamento, sono balle.