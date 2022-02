Spaccata notturna al cimitero: aperta una tomba, profanata una bara

Bosio – Macabra scoperta al cimitero di Bosio: nella notte di giovedì 10 febbraio (ma la notizia è stata diramata solo ieri) qualcuno ha tagliato con un flessibile il cancello di entrata nella cappella cimiteriale della famiglia Ghio, quindi sono stati rotti i vetri per poter entrare. Una volta dentro i profanatori hanno tolto il marmo del loculo dove si trovava la bara di una donna morta nel 2001 che hanno trascinato fuori e aperto. Nessuno ha sentito niente nonostante i malviventi abbiano evidentemente usato utensili rumorosi come flessibile elettrico, martelli, compressore, piede di porco. Sulla triste vicenda stanno indagando i carabinieri. I reati vanno dal danneggiamento al vilipendio di luogo sacro, per una pena complessiva prevista da sei mesi a tre anni. Secondo i primi riscontri non risulta essere stato rubato alcunché.