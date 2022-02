Alessandria tiene testa al Lecce e porta a casa un punto prezioso

Alessandria (Alessandria 1 – Lecce 1) – L’Alessandria costringe il Lecce al pareggio. I nostri hanno giocato con ordine, nel primo tempo senza grandi emozioni che sono arrivate tutte nella ripresa, a cominciare dal vantaggio dei Grigi al 50′ con Di Gennaro, per finire col soffero pareggio del Lecce in pieno recupero con Coda all’82’.

Gli ospiti scendono in campo con Coda al centro dell’attacco con Listkowski e Di Mariano; Hjulmand si prende la cabina di regia in mediana al fianco del confermato Gargiulo ed Helgason mentre in difesa ai lati di Calabresi e Lucioni spazio per Gendrey e Gallo.

Sul fronte casalingo Longo conferma lo schieramento difensivo a tre con Di Gennaro a guidare il reparto e lancia in mediana Gori al fianco di Ba con Mustacchio e Lunetta a tutta fascia; in attacco Marconi dal primo minuto come riferimento centrale e la coppia Chiarello-Fabbrini a supporto.

Dopo aver costretto al pari due big del campionato come Brescia e Pisa, l’Alessandria torna sul prato di casa per ospitare la squadra di Baroni, momentaneamente superata in testa alla classifica dalla Cremonese e reduce da due pareggi.

Le fasi iniziali dell’incontro sono piuttosto equilibrate col Lecce che però prova subito a prendere in mano la partita mentre i nostri sono prudenti e attuano un pressing alto.

Al 12′ gli ospiti si fanno pericolosi con Coda che riceve ai 20 metri e poi col controllo a seguire trova lo spiraglio per il destro. Conclusione potente ma che termina alta sopra la traversa.

La partita è noiosa e non accenna ad accendersi: le due squadre si temono e sono guardinghe.

Al 32′ secondo brivido per i nostri per un bel destro secco su calcio piazzato di Helgason dai 30 metri che termina di poco sopra la traversa.

Quattro minuti dopo risponde l’Alessandria con Chiarello che sugli sviluppi d’un traversone conclude nei pressi del dischetto, ribatte la difesa ma arriva prima di tutti Ba che calcia di prima intenzione senza però trovare la porta.

La partita prende ritmo e sono i Grigi a rendersi pericolosi nel tentativo di alzare il baricentro.

Al 44′ Marconi si fa largo di forza in area di rigore ma è stoppato da Lucioni che lo costringe a sparare la sfera fuori dallo specchio della porta.

Nei primi 45 minuti l’incontro risulta piuttosto bloccato, molto guardingo da entrambe le parti, a tratti anche intenso ma povero di grandi emozioni se non per le conclusioni di Ba e Marconi per i padroni di casa e Coda per gli ospiti. Tatticamente i nostri sembrano ben organizzati, bravi a non concedere spazi al Lecce che fatica nel creare situazioni interessanti.

Nella ripresa la partita si sblocca grazie a un atteggiamento più spavaldo dei Grigi che vanno in gol al 50′ con Matteo Di Gennaro: sugli sviluppi di un calcio piazzato che spiove in area di rigore la difesa ospite serve involontariamente Di Gennario che controlla e batte Gabriel da pochi passi.

Dopo il vantaggio mandrogno il Lecce prova ad alzare il ritmo anche se l’Alessandria continua a difendersi senza troppi patemi.

Al 60′ arriva l’occasione da gol per il Lecce con Di Mariano che converge verso il centro e crossa verso il primo palo, Gori devia verso la propria porta ma Pisseri è attento e para.

Alza il ritmo il Lecce che sembra aver trovato più coraggio dopo l’occasione di Di Mariano.

Al 66′ guizzo di Ragusa che guadagna il fondo e opera un cross. Traiettoria che scavalca Pisseri ma che termina sopra la traversa.

Gli ospiti tentano il tutto per tutto alla caccia del pari e all’82’ arriva il gol con Massimo Coda che controlla bene un lancio di Calabresi e, spalle alla porta, in girata supera l’incolpevole Pisseri con un sinistro potente indirizzato sul secondo palo.

Il Lecce in pieno recupero tenta il colpaccio ma i nostri fanno buona guardia e l’incontro finisce in parità. Risulatto giusto.

Alessandria 1 – Lecce 1

Alessandria (3-4-2-1): Pisseri; Parodi, Di Gennaro, Mantovani; Mustacchio, Gori, Ba, Lunetta; Chiarello, Fabbrini; Marconi. In panchina: Crisanto, Cerofolini, Mattiello, Benedetti, Corazza, Prestia, Casarini, Pellegrini, Palombi, Filipi, Milanese, Kolaj.

Lecce (4-3-3): Gabriel; Gendrey, Calabresi, Lucioni, Gallo; Helgason, Hjulmand, Gargiulo; Listkowski, Coda, Di Mariano. In panchina: Plizzari, Samooja, Vera, Simic, Ragusa, Bjorkengren, Blin, Barreca, Majer, Rodriguez.18:03