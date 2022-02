Asse Piemonte – Nord Reno Vestfalia per l’industria e la logistica

Torino – Lo storico accordo è di ieri e sancisce una collaborazione per i prossimi tre anni fra l’industria del Piemonte e quella del Nord- Reno Vestfalia, il land tedesco che, coi suoi 18 milioni di abitanti, garantisce il 22% del Pil nazionale (700 miliardi), cuore dell’industria manifatturiera tedesca come il Piemonte lo è per l’Italia. Si tratta d’un accordo fondamentale anche in prospettiva di quello a livello nazionale che dovrebbe essere ratificato il prossimo a giugno e in occasione del quali il governatore del Piemonte Alberto Cirio vorrebbe portare a Torino la presidente della commissione europea Ursula Von der Leyen nell’ambito del posizionamento del Piemonte al centro delle politiche europee. La Germania è il primo partner commerciale del Piemonte, per non parlare dei tanti turisti tedeschi che arrivano da noi ogni anno, e l’accordo di ieri conferma la comunità di intenti tra le due regioni che collaboreranno in settori chiave come l’automotive, lo sviluppo dell’idrogeno, la guida autonoma, l’agricoltura di qualità, l’agri voltaico, l’intelligenza artificiale, e la Logistica. Proprio la ricerca sull’idrogeno è uno dei progetti del Pnrr in cui il Piemonte aspira a un ruolo chiave, essendo anche considerato la tecnologia del futuro, ma serve innovazione per renderla economicamente sostenibile e le due Regioni a questo proposito lavoreranno insieme nell’ambito della piattaforma europea Hydrogen Valleys nata per la condivisione di conoscenze e progetti energetici. Anche la Logistica assume un’importanza cruciale in questo accordo bilaterale in quanto proprio la regione del Nord-Reno Vestfalia annovera importanti corridoi di transito che uniscono il Mediterraneo via Genova e Vado al Nord Europa (corridoio dei due mari, nell’immagine a fianco). Tutto ciò nel rispetto della qualità dell’aria dato che la zona tedesca della Ruhr, con la sua filiera industriale, condivide con la Pianura Padana problemi di smog e inquinamento.

L’importante accordo bilaterale è stato firmato ieri dal governatore Alberto Cirio con l’ambasciatore tedesco Viktor Elbling e il ministro per gli Affari Internazionali del Land della Renania Settentrionale-Vesfalia, Stephan Holthoff-Pfortner, che da due giorni è in visita in Piemonte. Presenti anche gli assessori Matteo Marnati e Andrea Tronzano, che hanno lavorato al documento.