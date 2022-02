Dalla segreteria provinciale di Filctem-Cgil: Cgil ha l’86% nelle Rsu della Roquette

In data 11 febbraio ’22 si sono tenute le votazioni per le elezioni delle Rsu aziendali in Roquette a Cassano Spinola.

Il risultato del percorso di scelta della rappresentanza ha premiato la Cgil, su 280 votanti le preferenze ricevute sono state 240 realizzando così un incremento del numero dei componenti interni alla Rsu rispetto alla precedente tornata elettorale. Il voto ha infatti stabilito un numero di delegati di 10 componenti su 11 posti a disposizione, grazie a un largo consenso (86%).

Tale risultato riconosce il lavoro svolto negli anni dalla rappresentanza sindacale della Cgil e rinnova la fiducia da parte delle lavoratrici e dei lavoratori della Roquette.

Il rinnovo delle Rsu rimane sempre un momento estremamente importante in un ambito lavorativo perché espressione di democrazia e sigillo di rappresentanza.

Si ringraziano gli iscritti e tutti quelli che col loro voto hanno sostenuto la Cgil.